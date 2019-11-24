У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Додано: Сер 27 лис, 2019 22:45

Это что такая неуклюжая попытка подготовить общественное мнение украинцев к контракту на закупки газа напрямую из России.



Типа не переживайте - весь профит, что получится если Нафтогаз будет закупать дешевый российский газ вместо дорогого росийско-через-прокладки-европейского и впаривать его населению Украины в три-четыре раза дороже - мы оставим не Коболеву с его мамой, а поделим у себя в Кабмине, ну и трохи может пересичным перепасть.