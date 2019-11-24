У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Когда Украина покупала газ по 190 долларов, Бойко с Медведевым говорил про 250 долларов, как скидка от непонятно чего. Цена по Тимошенковскому контракту выше, чем цена на хабе в Германии. Нельзя забывать, также, что Газпром оплачивает 50 долларов Украине за транзит в Германию, так за все платит Газпром. Если цена будет хабе Германии минус транзит Украина законтрактует объем, если привязка к нефти, то будет закупать, когда цена Газпрома будет на 50 долларов ниже, чем на хабе, по ситуации. Украине выгодней , чтобы Газпром гнал газ по Украине транзитом и поддерживал давление в трубеВолгарь написав:Spets написав:Не говоря уже о том, что в любой момент Газпром по указу сможет перекрыть поставки газа и сжать Украине сами знаете что. Нет уж, хватит. С гопниками можно иметь бизнес отношения только через Евросоюз, а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Точно, нужно его покупать как сейчас - из той же трубы ГТС с наценкой в 50-60 долларов за 1000 м3, которую европейцы получают фактически всего лишь за то, что печатают экспортные декларации. Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Правда, насчет ПРЯМЫХ ПОСТАВОК, кабмин несколько забегает вперед. Газпром не откажется от своего главного условия для их начала - отказа от претензий (т.е. требований по решению Стокгольмского арбитража) А паны Кобелев и Витренко никогда не откажутся от своих выплаченных из неполученных денег премий, выданных на основании решения в стокгольме. Соответственно, соглашение СЕЙЧАЧ маловероятно, а с апреля-мая 20-го (начала поставок по ТП в Сербию и по СП-2 в Германию) и не нужно (отпадает острая нужда в транзите)
, так как украинский газ на Востоке и Центре Украины и его нужно гнать на запад страны