Про це йдеться на сторінці НБУ у FACEBOOK.
Дивися повний текст НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка).
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:27
НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка).
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:28
Видимо в НБУ кризис жанра и уже совсем нечем заняться раздутому штату сотрудников.
А в это время учителя и врачи не получили еще зп за сентябрь!
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13
Приводят весь «модельный ряд» купюр к одному знаменателю.. В принципе- хорошая инициатива. Хотя полтинники уже и так редко встречаются Массовая купюра двухсотки..
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