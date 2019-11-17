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НБУ вирішив оновити дизайн
двох банкнот (інфографіка)

НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:27

НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці НБУ у FACEBOOK.

Дивися повний текст НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:28

Видимо в НБУ кризис жанра и уже совсем нечем заняться раздутому штату сотрудников.
А в это время учителя и врачи не получили еще зп за сентябрь!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13

Приводят весь «модельный ряд» купюр к одному знаменателю.. В принципе- хорошая инициатива. Хотя полтинники уже и так редко встречаются Массовая купюра двухсотки..
KULANDALE
 
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