Про це йдеться на сторінці НБУ у FACEBOOK.
Дивися повний текст НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка).
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:27
НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вирішив оновити дизайн двох банкнот (інфографіка).
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:28
Видимо в НБУ кризис жанра и уже совсем нечем заняться раздутому штату сотрудников.
А в это время учителя и врачи не получили еще зп за сентябрь!
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13
Приводят весь «модельный ряд» купюр к одному знаменателю.. В принципе- хорошая инициатива. Хотя полтинники уже и так редко встречаются Массовая купюра двухсотки..
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:25
Ну не знаю - в Києві поліклініки точно отримують гроші вчасно і зараз ...
А купюри по-любому треба час від часу оновлювати і покращувати захист - ніхто не дрімає ...
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:42
Puente
Украина это не только киев.
Хотя так как вы, видимо, думают многие кто годами не высовывает нос за пределы своих кабинетов, киева и заграницы.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:52
KULANDALE,
"Приводят весь «модельный ряд» купюр к одному знаменателю.." Ага к розово-голубому...
Ничего не имею против ЛГБТ, но у кого-то с головой в нацбанке не в порядке. Более того - монеты тоже можно выполнить в розово-голубом фоне, но для этого потребуется больше меди и немного золота.
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:01
Ах и да, предлагаю не останавливаться на купюрах и в ст. 20 Конституции прописать "стяг з двох рівновеликих смуг блакитного і рожевого кольорів")
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