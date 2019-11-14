RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацбанку повідомили, чи
будуть замінювати купюру в 20...

У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32

У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України в найближчі роки не планує заміну банкнот номіналом 20 гривень на монети.

Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92069
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32

НБУ видимо вообще нечем заняться.
Номиналы 1,2 и 5 гривен вообще не очень удачные - отличить невозможно, пользоваться неудобно.
Давно уже пора сократить штат который занимается всякой ерундой и жирует за народные деньги.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 755
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr, Джон і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського
R2 » Сер 27 лис, 2019 10:44
2 55
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 10:58
forumreader
Скільки ФОП будуть платити за співробітників
R2 » Нед 24 лис, 2019 15:12
9 686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 13:36
ssnet
У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар...
R2 » Сер 13 лис, 2019 10:51
6 380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 10:32
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16677)
27.11.2019 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.