Національний банк України в найближчі роки не планує заміну банкнот номіналом 20 гривень на монети.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32
У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32
НБУ видимо вообще нечем заняться.
Номиналы 1,2 и 5 гривен вообще не очень удачные - отличить невозможно, пользоваться неудобно.
Давно уже пора сократить штат который занимается всякой ерундой и жирует за народные деньги.
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