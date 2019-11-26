Національний банк України в найближчі роки не планує заміну банкнот номіналом 20 гривень на монети.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32
У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32
НБУ видимо вообще нечем заняться.
Номиналы 1,2 и 5 гривен вообще не очень удачные - отличить невозможно, пользоваться неудобно.
Давно уже пора сократить штат который занимается всякой ерундой и жирует за народные деньги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:34
Re: У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20.
полностью поддерживаю! Особенно страдают пенсионеры - ведь для них каждая гривна на счету, а зрение уже плохое.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:51
Re: У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20.
Оце точно - оці нові монети дуже невдало зробили - розміри мало відрізняються , колір і форма однакові - плутати тільки так ...
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:35
Эти монеты такие неудобные я их тупо теряю. Хоть в пенал вкинула может теперь сохранятся.
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