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У Нацбанку повідомили, чи
будуть замінювати купюру в 20...

У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32

У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України в найближчі роки не планує заміну банкнот номіналом 20 гривень на монети.

Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20 гривень монетою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:32

НБУ видимо вообще нечем заняться.
Номиналы 1,2 и 5 гривен вообще не очень удачные - отличить невозможно, пользоваться неудобно.
Давно уже пора сократить штат который занимается всякой ерундой и жирует за народные деньги.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:34

Re: У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20.

  blueiceua написав:Номиналы 1,2 и 5 гривен вообще не очень удачные - отличить невозможно, пользоваться неудобно.

полностью поддерживаю! Особенно страдают пенсионеры - ведь для них каждая гривна на счету, а зрение уже плохое.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:51

Re: У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20.

Оце точно - оці нові монети дуже невдало зробили - розміри мало відрізняються , колір і форма однакові - плутати тільки так ...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:35

Эти монеты такие неудобные я их тупо теряю. Хоть в пенал вкинула может теперь сохранятся.
Juna
 
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