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Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави сказав під час переговорів з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє пресслужба глави держави.
Дивися повний текст Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:46
Напророчил сам себе. Ездить по европам и нагибаться
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