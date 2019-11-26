Про це глава держави сказав під час переговорів з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє пресслужба глави держави.
Дивися повний текст Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:36
Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:31
Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров.
Поэтому когда президент Украины, имеющей даже не в разы, а на порядок больше ресурсов, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже
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