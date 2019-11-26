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Зеленський запропонував
естонським підприємцям вкладати...

Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:36

Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави сказав під час переговорів з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє пресслужба глави держави.

Дивися повний текст Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну.
R2
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Напророчил сам себе. Ездить по европам и нагибаться
p_a_l
 
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Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:31

  Rainbow написав:Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".


Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров.
Поэтому когда президент Украины, имеющей даже не в разы, а на порядок больше ресурсов, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже
PasserBy
 
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