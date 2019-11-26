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Зеленський запропонував
естонським підприємцям вкладати...

Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:36

Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави сказав під час переговорів з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє пресслужба глави держави.

Дивися повний текст Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:46

Напророчил сам себе. Ездить по европам и нагибаться
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:31

  Rainbow написав:Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".


Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров.
Поэтому когда президент Украины, имеющей даже не в разы, а на порядок больше ресурсов, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:13

Так и хочеться спросить, так сколько миллиардов евро в экономику украины вложили ЭстООнские бизнесмены по результатам визита Зе президента?
Какая эффективность его работы?
А затраты и убыток вполне очевидны, думаю на один авиаперелет и пребывание потрачено тысяч 100 $ из бюджета небагатой украины
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:07

в следующем году в Украину вложать больше чем за последние 50 лет. нужно верить новой власти...
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:09

  Rainbow написав:Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".
да это всякие там москали та сепаратюги завидують.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:59

Эстония экономический гигант, она спасёт Украину - здесь пожалуй надо поставить знак вопроса.
mikola963
 
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Якщо всі додати маленькі країни виде хороша сума
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:31

Re: терка

"Я постоянно использую личные связи." Кличко В.
sal
 
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