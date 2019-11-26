Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
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Rainbow написав:Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".
Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров. Поэтому когда президент Украины, имеющей даже не в разы, а на порядок больше ресурсов, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже