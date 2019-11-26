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Зеленський запропонував
естонським підприємцям вкладати...

Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:13

  PasserBy написав:
  Rainbow написав:Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".


Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров.
Поэтому когда президент Украины, имеющей даже не в разы, а на порядок больше ресурсов, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже

GDP (current US$)
Estonia 2018 30,284.89
Ukraine 2018 130,832.37
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
Именно в разы - украинская экономика больше эстонской в 4,3 раза. При разнице населения в 29 раз (35 и 1,2 млн. соответственно)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:01

Волгарь.
Так все же сходиться.
Сейчас все эстонцы вложа все свои деньги за год в украину. И так 4 раза!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:02

Почему покупают э/э в россии???
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38

  blueiceua написав:Волгарь.
Так все же сходиться.
Сейчас все эстонцы вложа все свои деньги за год в украину. И так 4 раза!

Очень маловероятно. Судя по тому, что общий внешний долг страны 120 млрд. долларов, а ВВП - 130 (а начинали в 92-ом не НУЛЯ), деньги идут через Украину транзитом, не увеличивая размер экономики, а оставляя после себя только долги.
Волгарь
 
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