Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати...

PasserBy написав:

Rainbow написав: Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием". Удивительно, когда Президент налаживает связи и приглашает инвестора, а его действия называют "нагибанием".

даже не в разы, а на порядок больше ресурсов

Эстония , согласитесь, не входит в число ведущих экономики мира. А эстонские компании - в число лидеров.Поэтому когда президент Украины, имеющей, просит небольшие государства (причем даже не президента, а предпринимателей) вкладывать деньги ... Да, это нужно украинской экономике, но заниматься этим должен не президент (на мой взгляд), а чиновники рангом плниже