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Як нараховуються та виплачуються
декретні - роз’яснення...

Як нараховуються та виплачуються декретні - роз’яснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00

Як нараховуються та виплачуються декретні - роз’яснення...

Пропонуємо до обговорення:
У разі невиплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, працівник має право звернутися до суду.

Дивися повний текст Як нараховуються та виплачуються декретні - роз’яснення Держпраці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00

Бухгалтер нервно курит, читая эту статью...
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