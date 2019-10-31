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"Нафтогаз" підготувався
до відокремлення "труби"

"Нафтогаз" підготувався до відокремлення "труби"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:07

"Нафтогаз" підготувався до відокремлення "труби"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в документах, оприлюднених на сайті "Укртрансгазу".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підготувався до відокремлення \"труби\".
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