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В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш споживаними видами м’яса в Україні є курятина та свинина. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Дивися повний текст В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
у нас в черновцах практически не найти говядину и телятину
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