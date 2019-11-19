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В АМКУ розповіли про
м'ясні вподобання українців

В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш споживаними видами м’яса в Україні є курятина та свинина. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Дивися повний текст В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

у нас в черновцах практически не найти говядину и телятину
night_angel696
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