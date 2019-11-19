Найбільш споживаними видами м’яса в Україні є курятина та свинина. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Дивися повний текст В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
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Дивися повний текст В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців.
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:18
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