RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнесмени-боржники Нацбанку:
хто і скільки "позичив"

Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки "позичив"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20

Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки "позичив"

Пропонуємо до обговорення:
На початок листопада загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування – близько 46 млрд грн

Дивися повний текст Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки \"позичив\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20

понять и простить (с)
Incubus_ua
 
Повідомлень: 919
З нами з: 25.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 568, 569, 570
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5697 325052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 12:29
budivelnik
Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського
R2 » Сер 27 лис, 2019 10:44
5 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 11:58
Incubus_ua
У Нацбанку повідомили, чи будуть замінювати купюру в 20...
R2 » Сер 27 лис, 2019 10:32
3 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 11:51
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.