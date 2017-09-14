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Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки "позичив"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20
Пропонуємо до обговорення:
На початок листопада загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування – близько 46 млрд грн
Дивися повний текст Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки \"позичив\"
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20
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