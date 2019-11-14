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З виділених на дороги
коштів не освоєно понад 6...

З виділених на дороги коштів не освоєно понад 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:31

З виділених на дороги коштів не освоєно понад 6...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 роки не освоєно 6,3 млрд грн, виділених на дороги, через недоліки планування витрат з державного дорожнього фонду та низької виконавської дисципліни.

Дивися повний текст З виділених на дороги коштів не освоєно понад 6 мільярдів - Рахункова палата.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:31

Ось, тільки сніг випаде - і Черкаська з Полтавською областями швидко використають свій бюджет
jeugen
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