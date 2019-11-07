ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності для підприємців і малого бізнесу.
Дивися повний текст ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності для підприємців і малого бізнесу.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності...
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Дивися повний текст ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності для підприємців і малого бізнесу.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
..о какой там "експресс" услуге может идти речь, когда произносим Укрпочта: через них в последние пол-года год ВООБЩЕ не реально что-либо отправить - отделения позакрывались, те что остались работают по 1-2 часа в день, один оператор на на все стороны!!..(г.Херсон.. у нас по крайней мере так) _ большая часть отправок идет через НП и пр. службы, только не через Укрпошта...
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