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ПриватБанк і «Укрпошта»
запустили програму лояльності...

ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності для підприємців і малого бізнесу.

Дивися повний текст ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності для підприємців і малого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

..о какой там "експресс" услуге может идти речь, когда произносим Укрпочта: через них в последние пол-года год ВООБЩЕ не реально что-либо отправить - отделения позакрывались, те что остались работают по 1-2 часа в день, один оператор на на все стороны!!..(г.Херсон.. у нас по крайней мере так) _ большая часть отправок идет через НП и пр. службы, только не через Укрпошта...
maestro71
 
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