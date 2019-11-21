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Міжбанк: тиск на валюту
тільки посилиться

Міжбанк: тиск на валюту тільки посилиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:37

Міжбанк: тиск на валюту тільки посилиться

Пропонуємо до обговорення:
Інтрига за курсом долара в найближчі дні - триває.

Дивися повний текст Міжбанк: тиск на валюту тільки посилиться.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:37

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