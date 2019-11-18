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Милованов пропонує замінити
трудові книжки електронними...

Милованов пропонує замінити трудові книжки електронними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:41

Милованов пропонує замінити трудові книжки електронними...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні вважають, що замість трудових книжок можна використовувати електронні реєстри.

Дивися повний текст Милованов пропонує замінити трудові книжки електронними реєстрами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:41

этот бред мы уже читали
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