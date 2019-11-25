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Французькі інвестори хочуть
будувати зерносховища в Україні

Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:55

Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У цьому році очікується рекордна врожайність на рівні 71 млн т, і це піднімає питання складування зібраного врожаю (укр.).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:55

надо не складировать, а экспортировать... если европа много не разрешает возить туда, то надо в русофашистскую федерацию экспортировать
maksymzp88
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