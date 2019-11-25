У цьому році очікується рекордна врожайність на рівні 71 млн т, і це піднімає питання складування зібраного врожаю (укр.).
Дивися повний текст Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Україні.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:55
Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Україні.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:55
надо не складировать, а экспортировать... если европа много не разрешает возить туда, то надо в русофашистскую федерацию экспортировать
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:46
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:21
это очень хорошее дело, только сначала нужно завершить земельную реформы. землю нужно продать.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:23
Re: Французькі інвестори хочуть будувати зерносховища в Укра
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