Про це повідомляють в Закарпатській обласній адміністрації.
Дивися повний текст Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:27
Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:27
Инвесторов по переработке мусора -тысячи. Только это сильно дорого для Украины и ее граждан.
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