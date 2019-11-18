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Турецький інвестор пропонує
збудувати на Закарпатті...

Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:27

Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в Закарпатській обласній адміністрації.

Дивися повний текст Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:27

Инвесторов по переработке мусора -тысячи. Только это сильно дорого для Украины и ее граждан.
legeyda_a_a
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:56

ну как раз когда леса закончатся можно будет строить мусорный полигон
fernandeschmelzer78
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