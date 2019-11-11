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НБУ очікує на збільшення
переказів від трудових мігрантів

НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:58

НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.

Дивися повний текст НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:58

надо же проценты отдавать по облигациям
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:05

в Украине рождаемость очень высокая, поэтому все правильно, нужно ожидать увеличения переводов.
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:06

fernandeschmelzer78 это мелочи, запад нам поможет, денег еще больше даст, экономика выростит, новая власть делает прогресс в стране.))
optyma33
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