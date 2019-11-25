Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на 1,4 млрд дол.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27
Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на 1,4 млрд дол.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39
"У коментарях до посту він нагадав, що є ще й секретарем Національної ради інвестицій при Президенті України, яка, за його словами, структурувала угоду і асистувала в її якнайшвидшому закритті.
“Ми в Інвестраді знайшли покупця і заметчили з продавцем та проасистували швидке закриття угоди (там багато метушні з регулятором, НБУ і т. п.)”, – підкреслив Арахамія."
А в чём "инвестиции"?
В том, что переписали из одного офшора в другой, без уплаты и копейки налогов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:46
Вкладчик1234
новый владелец уже пообещал что будет вкладывать в развитие сети)
З.Ы.
про тарифы пока тишина
ох чую начнётся настоящая конкуренция!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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