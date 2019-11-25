Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39

"У коментарях до посту він нагадав, що є ще й секретарем Національної ради інвестицій при Президенті України, яка, за його словами, структурувала угоду і асистувала в її якнайшвидшому закритті.



“Ми в Інвестраді знайшли покупця і заметчили з продавцем та проасистували швидке закриття угоди (там багато метушні з регулятором, НБУ і т. п.)”, – підкреслив Арахамія."



А в чём "инвестиции"?

В том, что переписали из одного офшора в другой, без уплаты и копейки налогов?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин