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Продаж Vodafone - це ще не
все: анонсовано 3 угоди на...

Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27

Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на 1,4 млрд дол.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27

И...Кстати, хоть какие-то налоги со сделки- Украина получила?
legeyda_a_a
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39

"У коментарях до посту він нагадав, що є ще й секретарем Національної ради інвестицій при Президенті України, яка, за його словами, структурувала угоду і асистувала в її якнайшвидшому закритті.

“Ми в Інвестраді знайшли покупця і заметчили з продавцем та проасистували швидке закриття угоди (там багато метушні з регулятором, НБУ і т. п.)”, – підкреслив Арахамія."

А в чём "инвестиции"?
В том, что переписали из одного офшора в другой, без уплаты и копейки налогов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:46

Вкладчик1234
новый владелец уже пообещал что будет вкладывать в развитие сети)
З.Ы.
про тарифы пока тишина
ох чую начнётся настоящая конкуренция!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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