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Продаж Vodafone - це ще не
все: анонсовано 3 угоди на...

Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27

Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на 1,4 млрд дол.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27

И...Кстати, хоть какие-то налоги со сделки- Украина получила?
legeyda_a_a
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39

"У коментарях до посту він нагадав, що є ще й секретарем Національної ради інвестицій при Президенті України, яка, за його словами, структурувала угоду і асистувала в її якнайшвидшому закритті.

“Ми в Інвестраді знайшли покупця і заметчили з продавцем та проасистували швидке закриття угоди (там багато метушні з регулятором, НБУ і т. п.)”, – підкреслив Арахамія."

А в чём "инвестиции"?
В том, что переписали из одного офшора в другой, без уплаты и копейки налогов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:46

Вкладчик1234
новый владелец уже пообещал что будет вкладывать в развитие сети)
З.Ы.
про тарифы пока тишина
ох чую начнётся настоящая конкуренция!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:36

Re: Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

Мінус 1 москаль в Україні? Хтозна, я б не був таким впевненим, бо невідомо кому нележить сам Bakcell... Можливо, Bskcell належить тим самим москалям через якісь прокладки і така перетасовка у структурі володіння і була ініційована, щоб створити позитивний імідж в очах українців (єдиний мобільний оператор без москалів) та поборотися за більшу частку телекомунікаційного ринку України, бо ні переназивання на МТС, ані на Водафон не допомогли... Колись Київстар був їхнім основним конкурентом, тепер доводиться конкурувати з Life і то не за першість...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:41

і кому ви вірите, у оператора який в 10 разів меньше за Vodafone Ukraine є гроші на покупку і на розвиток. Якщо б ще цей оператор був з європи я б повірив, а то Bakcell Азербайжан. Просто формаьлна зміна власника.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:48

Re: Vodafone AZ

Россияне что-то знают, почему избавляются от перспективного "прибыльного" бизнеса..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:13

Какое отношение имеет отношение к Voodafone?
Если я завтра решу продать свой мешок картошки продать он что тоже это запишет себе в актив и поставит плюсик?
Никакого чисто национального бизнеса уже давно нет, есть международные инвесторы, а деньги как известно не пахнут. Еще не факт что американские деньги лучше российских, например - всем известна история с газом например и его ценой.
Ну и последнее Vodafone это британский бренд вообще-то.
Какая каша в голове у теперешней власти кто-то может объяснить.
В школу их пора отправлять
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:19

  blueiceua написав:Какое отношение имеет отношение к Voodafone?
Если я завтра решу продать свой мешок картошки продать он что тоже это запишет себе в актив и поставит плюсик?
Никакого чисто национального бизнеса уже давно нет, есть международные инвесторы, а деньги как известно не пахнут. Еще не факт что американские деньги лучше российских, например - всем известна история с газом например и его ценой.
Ну и последнее Vodafone это британский бренд вообще-то.
Какая каша в голове у теперешней власти кто-то может объяснить.
В школу их пора отправлять

Тут в школу кого-то другого отправлять нужно...
>>> отношение имеет отношение
>>> продать свой мешок картошки продать

>>> что американские деньги
Они азербайджанские, вообще-то. Ну да какая разница...

>>> Ну и последнее Vodafone это британский бренд вообще-то.
А МТС эту _торговую марку_ "подержать" взял.
-- прежде чем эту кучу бреда писать -- разобраться хоть чуть-чуть в вопросе нужно было...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32

_hunter
Вас послушать так британский бренд Vodafone уже давно русский.
Русские везде вам все мерещаться.
Да, я ошибся, лично вас не в школу нужно отправлять.
blueiceua
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