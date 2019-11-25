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Продаж Vodafone - це ще не
все: анонсовано 3 угоди на...

Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:42

По данным СМИ Bakcell была создана в начале 1994 года израильской GTIB-96 Ltd. (доля в совместном предприятии 75%) и министерством связи Азербайджана (25%).
В 2004 году GTIB стала владельцем 100% компании Bakcell, купив за $5,1 млн. 51% акций у правительства.

Гражданин Израиля и резидент Лондона продал почему-то русскую компанию израильскому собственнику.
Уж не сам себе ли перепродал )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:43

  blueiceua написав:_hunter
Вас послушать так британский бренд Vodafone уже давно русский.
Русские везде вам все мерещаться.
Да, я ошибся, лично вас не в школу нужно отправлять.

Ух ну нифига ж себе!..
Вот настолько вообще ничего не понять -- это уметь нужно.
Еще раз: МТС у Водафона просто купил разрешение использовать их торговую марку.
И (на всякий случай) еще раз: МТС у Водафона просто купил разрешение использовать их торговую марку.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:50

_hunter
Тебе уже сам Арахамия сказал - не русская она уже.
Пользуйся. А ты опять - русская, русская.
Думай что хочешь.
Можешь пользоваться телеграфом, если хочешь, меня лично интересует качество услуг а не то кто кому что перепродал и русская она или нет
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:00

Re: бренды

Суть в том, может ли РФ отслеживать местоположение абонентов МТС/Водафон/Киевстар/др.
Деньги не пахнут и слово "русское" из водафона нужно убрать, чтобы народ не нервировать. они все равно им пользуются
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:06

Re: Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

sal написав:Суть в том, может ли РФ отслеживать местоположение абонентов МТС/Водафон/Киевстар/др.


Сто процентов могут, у них даже такая услуга есть Знайде, 7 грн в неделю
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:48

  blueiceua написав:_hunter
Тебе уже сам Арахамия сказал - не русская она уже.
Пользуйся. А ты опять - русская, русская.
Думай что хочешь.
Можешь пользоваться телеграфом, если хочешь, меня лично интересует качество услуг а не то кто кому что перепродал и русская она или нет

Так я и не говорил, что (_все еще_) русская, вроде.
Чукча, вот вообще -- не читатель?
Или это ответ не мне был? -- что-то сам придумал -- сам себе же с блеском ответил...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:54

blueiceua,
_hunter

Не стоит ссориться о происхождении и кто, что взял подержать.
Не поленитесь посмотреть в ЕГР конечного бенефициара нашего "британского водафон".
Код ЕГРПОУ 14333937

Ну, а если лень, то вот он:
ЄВТУШЕНКОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,М.МОСКВА

И наш "британский водафон", всего лишь ПРАТ "ВФ УКРАЇНА". Так что, бренд взяли таки просто "подержать".
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