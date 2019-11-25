Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...

Додано: Чет 28 лис, 2019 11:42

По данным СМИ Bakcell была создана в начале 1994 года израильской GTIB-96 Ltd. (доля в совместном предприятии 75%) и министерством связи Азербайджана (25%).

В 2004 году GTIB стала владельцем 100% компании Bakcell, купив за $5,1 млн. 51% акций у правительства.



Гражданин Израиля и резидент Лондона продал почему-то русскую компанию израильскому собственнику.

Уж не сам себе ли перепродал )))

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.