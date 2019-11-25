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Продаж Vodafone - це ще не все: анонсовано 3 угоди на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:42
По данным СМИ Bakcell была создана в начале 1994 года израильской GTIB-96 Ltd. (доля в совместном предприятии 75%) и министерством связи Азербайджана (25%).
В 2004 году GTIB стала владельцем 100% компании Bakcell, купив за $5,1 млн. 51% акций у правительства.
Гражданин Израиля и резидент Лондона продал почему-то русскую компанию израильскому собственнику.
Уж не сам себе ли перепродал )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:43
blueiceua написав:
_hunter
Вас послушать так британский бренд Vodafone уже давно русский.
Русские везде вам все мерещаться.
Да, я ошибся, лично вас не в школу нужно отправлять.
Ух ну нифига ж себе!..
Вот настолько вообще ничего не понять -- это уметь нужно.
Еще раз: МТС у Водафона просто купил разрешение использовать их торговую марку.
И (на всякий случай) еще раз: МТС у Водафона просто купил разрешение использовать их торговую марку.
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_hunter
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:50
_hunter
Тебе уже сам Арахамия сказал - не русская она уже.
Пользуйся. А ты опять - русская, русская.
Думай что хочешь.
Можешь пользоваться телеграфом, если хочешь, меня лично интересует качество услуг а не то кто кому что перепродал и русская она или нет
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blueiceua
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:00
Суть в том, может ли РФ отслеживать местоположение абонентов МТС/Водафон/Киевстар/др.
Деньги не пахнут и слово "русское" из водафона нужно убрать, чтобы народ не нервировать. они все равно им пользуются
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sal
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:06
sal написав:Суть в том, может ли РФ отслеживать местоположение абонентов МТС/Водафон/Киевстар/др.
Сто процентов могут, у них даже такая услуга есть Знайде, 7 грн в неделю
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:48
blueiceua написав:
_hunter
Тебе уже сам Арахамия сказал - не русская она уже.
Пользуйся. А ты опять - русская, русская.
Думай что хочешь.
Можешь пользоваться телеграфом, если хочешь, меня лично интересует качество услуг а не то кто кому что перепродал и русская она или нет
Так я и не говорил, что (_все еще_) русская, вроде.
Чукча, вот вообще -- не читатель?
Или это ответ не мне был? -- что-то сам придумал -- сам себе же с блеском ответил...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:54
blueiceua,
_hunter
Не стоит ссориться о происхождении и кто, что взял подержать.
Не поленитесь посмотреть в ЕГР конечного бенефициара нашего "британского водафон".
Код ЕГРПОУ 14333937
Ну, а если лень, то вот он:
ЄВТУШЕНКОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,М.МОСКВА
И наш "британский водафон", всего лишь ПРАТ "ВФ УКРАЇНА". Так что, бренд взяли таки просто "подержать".
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pv1673
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:18
pv1673 написав:
Не поленитесь посмотреть в ЕГР конечного бенефициара нашего "британского водафон".
Код ЕГРПОУ 14333937
Ну, а если лень, то вот он:
ЄВТУШЕНКОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,М.МОСКВА
И наш "британский водафон", всего лишь ПРАТ "ВФ УКРАЇНА". Так что, бренд взяли таки просто "подержать".
это на текущий момент (т.е. до сделки, ещё не обновили инфу)
сейчас наверное в течение месяца ... двух будет новая инфа,
но всё же интрига останется, вдруг там по прежнему, останется "ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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