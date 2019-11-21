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Кабмін розблокував
виплату лікарняних

Кабмін розблокував виплату лікарняних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:21

Кабмін розблокував виплату лікарняних

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних.

Дивися повний текст Кабмін розблокував виплату лікарняних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:21

Хоть одна приятная новость за сегодня.
Молодцы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:47

это кормушка для ворюг и нужно вообще разогнать этот антисоциальный фонд и фондюков в польшу на заработки
bobo
 
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