Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних.
Дивися повний текст Кабмін розблокував виплату лікарняних.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:21
Кабмін розблокував виплату лікарняних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін розблокував виплату лікарняних.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:47
это кормушка для ворюг и нужно вообще разогнать этот антисоциальный фонд и фондюков в польшу на заработки
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