Державна податкова служба планує повністю оцифрувати послуги, щоб айтішники могли сплатити податок, подати звіт зі свого смартфону.
Дивися повний текст Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від смартфону - Верланов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:26
Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від смартфону - Верланов.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:27
Расскажите что ли главе налоговой, что для упрощенцев подача всех отчётов и оплата всех налогов в электронной форме и так работает уже довольно давно, поэтому странновато такое планировать. Если бы его организация не меняла реквизиты чуть ли не каждый квартал, было бы совсем зашибись.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Всюдиносапхайчик і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|