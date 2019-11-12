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Айтішники зможуть сплатити
податок, не відриваючись від...

Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:26

Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба планує повністю оцифрувати послуги, щоб айтішники могли сплатити податок, подати звіт зі свого смартфону.

Дивися повний текст Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від смартфону - Верланов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:27

Расскажите что ли главе налоговой, что для упрощенцев подача всех отчётов и оплата всех налогов в электронной форме и так работает уже довольно давно, поэтому странновато такое планировать. Если бы его организация не меняла реквизиты чуть ли не каждый квартал, было бы совсем зашибись.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:57

Re: Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від.

Айтишники уже давно так делают
safonovstanislav
 
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