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Rozetka підвищила поріг
безкоштовного самовивозу

Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34

Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу

Пропонуємо до обговорення:
Український маркетплейс Rozetka підвищив граничну суму безкоштовного самовивозу з 300 до 495 гривень.

Дивися повний текст Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34

Вернее будет: Rozetka повысил пороговую сумму платного самовывоза с 300 до 495 гривен.
vitoauto7
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