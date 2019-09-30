Український маркетплейс Rozetka підвищив граничну суму безкоштовного самовивозу з 300 до 495 гривень.
Дивися повний текст Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34
Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34
Вернее будет: Rozetka повысил пороговую сумму платного самовывоза с 300 до 495 гривен.
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