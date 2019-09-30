Український маркетплейс Rozetka підвищив граничну суму безкоштовного самовивозу з 300 до 495 гривень.
Дивися повний текст Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34
Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:34
Вернее будет: Rozetka повысил пороговую сумму платного самовывоза с 300 до 495 гривен.
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:31
Всё идёт к тому, что даже живущим рядом с Розеткой выгоднее будет получать свой товар на Новой почте.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:04
Я один не понимаю логику розетки?
Они берут 10грн из-за того, что многие заказчики товара не забирают его... Так если заказчик не забрал товар, то и 10грн он естественно не заплатит. Получается, что нормальные покупатели, забирающие заказанный товар платят 10грн розетке за тех балбесов, которые свой товар не забирают??
По такой логике хрен я буду покупать у розетки мелкие товары.
Додано: Чет 28 лис, 2019 04:02
Re: Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу
Просто никто на них жалобу не написал за введение платного сбора на своем же магазине, вот они теперь и повысили.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41
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