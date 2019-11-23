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Дивися повний текст Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для людей старше 70 років.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00
Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для людей старше 70 років.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00
газ подешевеет до 13 грн/куб, а электроэнергия до 3,2 грн/квт*ч, поэтому не нужны никакие льготы и субсидии. льготы и субсидии тормозят экономику, и раздувают коррупцию.
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