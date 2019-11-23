RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук прокоментував можливість
відміни комуналки для...

Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00

Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для...

Пропонуємо до обговорення:
Державна політика спрямована на те, щоб захищеними себе почували всі громадяни України, а не тільки літні люди.

Дивися повний текст Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для людей старше 70 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92096
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00

газ подешевеет до 13 грн/куб, а электроэнергия до 3,2 грн/квт*ч, поэтому не нужны никакие льготы и субсидии. льготы и субсидии тормозят экономику, и раздувают коррупцию.
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 17.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kronastius, MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук
R2 » Сер 27 лис, 2019 21:39
1 11
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 21:40
optyma33
Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 25 лис, 2019 17:43
62 3585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 20:24
dinozavrik
Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...
R2 » Суб 23 лис, 2019 17:47
3 222
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 20:58
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.