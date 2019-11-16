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З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00
Пропонуємо до обговорення:
Така політика Мінфіну зберігатиметься і наступного року.
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R2
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:01
скоро будет по восемь)
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optyma33
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:17
По внешним долгам надо платить вот и отогнали курс и откупаются... к экономике и реальному курсу мне кажется это не относится
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svetoch-10
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:40
svetoch-10 написав:
По внешним долгам надо платить вот и отогнали курс и откупаются... к экономике и реальному курсу мне кажется это не относится
да тише, ты тише, спугнешь. конечно не имеет, но недо об этом в слух, не то услышат, усомняться. а здесь и забанить могут за такие мнения...))
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optyma33
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:47
Открытие рынка земли и приток иностранной валюты .... а референдум??????
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Галина441
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