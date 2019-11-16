Така політика Мінфіну зберігатиметься і наступного року.
Дивися повний текст З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00
З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта
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Дивися повний текст З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:17
По внешним долгам надо платить вот и отогнали курс и откупаются... к экономике и реальному курсу мне кажется это не относится
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:47
Открытие рынка земли и приток иностранной валюты .... а референдум??????
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