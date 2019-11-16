RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З чим пов'язане рекордне
падіння долара - думка експерта

З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:00

З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Така політика Мінфіну зберігатиметься і наступного року.

Дивися повний текст З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92117
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:01

скоро будет по восемь)
optyma33
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 65
З нами з: 17.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:17

По внешним долгам надо платить вот и отогнали курс и откупаются... к экономике и реальному курсу мне кажется это не относится
svetoch-10
 
Повідомлень: 270
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:47

Открытие рынка земли и приток иностранной валюты .... а референдум??????
Галина441
 
Повідомлень: 66
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:40

5,50 в студию )
Марта
 
Повідомлень: 83
З нами з: 24.11.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: очікуються спекулятивні розхитування курсу долара
R2 » Чет 28 лис, 2019 13:53
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 13:53
fernandeschmelzer78
Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
R2 » Вів 26 лис, 2019 15:30
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 15:30
katso
Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року
R2 » Суб 16 лис, 2019 20:44
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 20:44
optyma33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78993)
28.11.2019 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.