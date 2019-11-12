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Справа ПриватБанку дійсно розслідується. Недоторканних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Справа про виведення грошей з ПриватБанку до його націоналізації є «одним з найбільш пріоритетних», сказав генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Financial Times.
Дивися повний текст Справа ПриватБанку дійсно розслідується. Недоторканних немає - Рябошапка
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:02
банк нужно вернуть хозяину
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