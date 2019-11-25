Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці та очікує на подальші консультації у Вашингтоні.
Дивися повний текст Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової програми — НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:03
Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової програми — НБУ.
Зараз переглядають цей форум: kronastius і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|