RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна продовжує переговори
з МВФ із підготовки нової...

Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:03

Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці та очікує на подальші консультації у Вашингтоні.

Дивися повний текст Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової програми — НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92096
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:03

для развития Украины нужны кредиты
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 17.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kronastius і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання
R2 » Вів 26 лис, 2019 17:37
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 18:53
sergey_perets
Україна відмовиться від українського спирту -...
R2 » Вів 26 лис, 2019 10:43
3 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 12:42
RomanTik
Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...
R2 » Пон 25 лис, 2019 09:40
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 10:06
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.