Про це йдеться в даних Мінфіну.
Дивися повний текст Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну різко знизити ставку.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:03
Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну різко знизити ставку.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:04
хорошая новость, в Украине растет экономика, цены дешевеют, зарплаты растут. Украина все ближе к Европе.
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