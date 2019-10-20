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Високий попит на 4–річні цінні
папери допоміг Мінфіну...

Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:03

Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних Мінфіну.

Дивися повний текст Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну різко знизити ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:04

хорошая новость, в Украине растет экономика, цены дешевеют, зарплаты растут. Украина все ближе к Европе.
optyma33
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