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Бізнес погіршив оцінку
податкової системи України...

Бізнес погіршив оцінку податкової системи України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:11

Бізнес погіршив оцінку податкової системи України...

Пропонуємо до обговорення:
Показник Індексу склав 2,90 балів з 5 можливих.

Дивися повний текст Бізнес погіршив оцінку податкової системи України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:12

ну незнаю, доллар падает, тарифы и цены тоже, экономика растет. реформы продвигаются, поэтому в стране все очень хорошо. это просто есть не патриатично настроенные вечно недовольный контенгент. Украина идет в Европу. Слава Украине!!! Героям Слава!!!
optyma33
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