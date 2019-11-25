Показник Індексу склав 2,90 балів з 5 можливих.
Дивися повний текст Бізнес погіршив оцінку податкової системи України (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:11
Бізнес погіршив оцінку податкової системи України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес погіршив оцінку податкової системи України (інфографіка).
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:12
ну незнаю, доллар падает, тарифы и цены тоже, экономика растет. реформы продвигаются, поэтому в стране все очень хорошо. это просто есть не патриатично настроенные вечно недовольный контенгент. Украина идет в Европу. Слава Украине!!! Героям Слава!!!
|