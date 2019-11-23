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"Нафтогаз" встановив ціни для
промспоживачів на газ у грудні

"Нафтогаз" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:29

"Нафтогаз" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні

Пропонуємо до обговорення:
Цінові пропозиції на природний газ діятимуть з 1 грудня 2019 року.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:29

цены должны быть рыночными. и даже пусть будет в 3 раза дороже, главное не покупать газ у агрессора. Слава Украине!!!
optyma33
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