Цінові пропозиції на природний газ діятимуть з 1 грудня 2019 року.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:29
"Нафтогаз" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціни для промспоживачів на газ у грудні.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:29
цены должны быть рыночными. и даже пусть будет в 3 раза дороже, главное не покупать газ у агрессора. Слава Украине!!!
|