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Коливань ціни на газ цієї
зими не буде - Гончарук

Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:39

Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими українці будуть захищені від можливих коливань ціни на газ. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:40

да ничего страшного даже если цена на газ в 3 раза вырастет. украинца защищать не надо, он сам себя очень хорошо защищает... уверенность это очень хоршо, важное всегда быть уверенным! Слава Украине!!!
optyma33
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